Ue: Comitato regioni dà premio Adamowicz a sindaca di Colonia Reker (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giuria del Premio ha conferito l'onore a Reker "per la sua straordinaria dedizione e lavoro nel promuovere la tolleranza, l'inclusività e la non discriminazione dei cittadini provenienti da un contesto migratorio, combattere l'incitamento all'odio e la xenofobia e sostenere l'integrazione attraverso una serie di politiche e progetti e attraverso il posizioni pubbliche coraggiose e chiare che ha adottato". Nel suo lavoro negli ultimi 20 anni, come vicesindaca e dal 2015 come sindaca di Colonia, ha promosso la diversità e la solidarietà come parte integrante dell'identità di Colonia. Lo ha spiegato il Comitato. (segue) (Beb)