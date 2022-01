Ue: Comitato regioni dà premio Adamowicz a sindaca di Colonia Reker (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono umilmente onorata di essere premiata in ricordo di Pawel Adamowicz. Era un convinto sostenitore della libertà di stampa, dell'arte libera e del diritto di tutti a esprimere apertamente la propria opinione in una democrazia", ha affermato Reker. "Abbiamo condiviso convinzioni comuni e per esse abbiamo combattuto. Sono grata di essere sindaco di una città dal cuore aperto e dalla mentalità aperta che accoglie i rifugiati e tutti coloro che cercano una città natale che ami le sue radici multiculturali", ha aggiunto. "Il premio Adamowicz è un promemoria permanente che la protezione e la promozione della libertà, della solidarietà e della non discriminazione iniziano a livello locale", ha sottolineato il presidente del Comitato europeo delle regioni e governatore della regione della Macedonia centrale, Apostolos Tzitzikostas. "È qui in prima linea dove dobbiamo proteggere la nostra Unione, i suoi principi e valori. Come prima vincitrice di questo premio, la sindaca Reker è celebrata per la sua dedizione all'uguaglianza, alla solidarietà e all'integrazione e per il suo impegno a difendere i nostri valori fondamentali condivisi", ha conclusione. (Beb)