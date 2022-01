Ucraina: Parlamento Ue, comunità internazionale si mobiliti per evitare la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo chiede alla comunità internazionale di compiere ulteriori sforzi diplomatici per evitare una aggressione militare al confine tra Russia e Ucraina. Lo hanno dichiarato congiuntamente il presidente della delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare Ue-Russia, l'eurodeputato Ryszard Czarnecki, e il relatore permanente della raccomandazione del Parlamento europeo sul futuro delle relazioni politiche Ue-Russia, l'eurodeputato Andrius Kubilius. "Siamo preoccupati per il potenziamento militare delle truppe russe lungo il confine con l'Ucraina e nei territori occupati illegalmente, compresa la penisola di Crimea. Questo recente potenziamento militare che coinvolge un gran numero di truppe costituisce una minaccia credibile e seria per la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa ed è un altro segno del comportamento aggressivo e della strategia della Russia per destabilizzare l'Ucraina e la regione in generale", hanno dichiarato. "Chiediamo alla comunità internazionale di compiere ulteriori sforzi diplomatici per evitare una rinnovata ondata di aggressione militare che provocherebbe inevitabilmente gravi conseguenze, comprese ulteriori sanzioni da parte dell'Ue e dei nostri alleati. Il Parlamento europeo sta seguendo da vicino gli sviluppi e ribadiamo il nostro fermo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina", hanno aggiunto. (Beb)