Regno Unito: feste Downing Street, pubblicazione rapporto su indagine forse rinviato a prossima settimana

- La pubblicazione del rapporto della segretaria di gabinetto britannico, Sue Gray, in merito alle accuse sulle feste a Downing Street durante le restrizioni Covid, potrebbe essere rimandato alla prossima settimana. È quanto riferisce "Huffington Post". Il primo ministro britannico Boris Johnson non avrebbe ancora ricevuto l'atteso documento, previsto inizialmente per ieri, per il quale ha anche promesso di fare una dichiarazione pubblica ai Comuni nel momento della pubblicazione. Secondo quanto emerso, il rapporto sarebbe ancora oggetto di esame da parte degli avvocati, della polizia e dei funzionari, prima di essere consegnato a Johnson. Il processo è stato complicato dalla decisione della polizia Metropolitana di Londra di indagare su "un certo numero" di presunte feste. In un incontro con i giornalisti questa mattina, il portavoce ufficiale del premier ha affermato che rimane "possibile" che il rapporto esca nelle giornate di giovedì o venerdì prossimo. "Non l'abbiamo ancora ricevuto. Ovviamente terremo aggiornato lo speaker della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, se dovesse arrivare tra oggi e domani" ha aggiunto il portavoce. (Rel)