Ucraina: ministra Difesa Spagna, mobilitazione fregata San Blas non ha carattere offensivo

- La partecipazione della Spagna attraverso la mobilitazione della fregata San Blas de Lezo verso il Mar Nero in seguito alla scoppio della crisi ucraina "in nessun caso è di natura offensiva" ma rientra nelle missioni "ordinarie" nell'ambito della Nato. Lo ha detto la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, in alcune dichiarazioni ai media rilasciate a Siviglia al termine di una cerimonia di premiazione. "Questo è il momento esclusivo per la diplomazia", ha detto assicurato Robles spiegando che l'impiego della fregata è parte delle missioni che si svolgono "da molti, molti anni". In merito ai malumori espressi dalla ministra dei Diritti sociali ed esponente di Unidas Podemos, Ione Belarra, che ha evidenziato come il governo dovrebbe concentrarsi sulla costruzione di una "vera agenda" per la pace in Ucraina al di là dei "gesti bellicosi" (in riferimento alla mobilitazione della fregata San Blas) Robles ha replicato che "se c'è qualcuno che lavora per la pace, insieme a molti altri, è il ministero della Difesa e le forze armate".(Spm)