Ue: Bce, al via stress test che incorporano rischi climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) ha dato il via oggi a stress test che incorporano rischi climatici. Lo ha reso noto il quotidiano “Handelsblatt”, precisando che i risultati degli stress test delle principali banche europee saranno pubblicati il prossimo luglio. Da un lato, gli istituti bancari devono fare i conti con il cambiamento climatico e con una ristrutturazione dell’economia nella direzione di una sua maggiore sostenibilità, qualora prestino denaro a imprese ad alte emissioni di CO2. Dall’altro lato, gli istituti finanziari devono anche fare i conti con le possibili conseguenze di prestiti diretti ad aree minacciate da catastrofe ambientale. Il risultato dei test non avrà, per lo meno inizialmente, un impatto sui requisiti che la Bce esige dalle banche. Tuttavia, segnala “Handelsblatt”, nel lungo periodo gli osservatori e le autorità di supervisione si attendono che le banche agiscano di conseguenza. Alla fine dello scorso anno la Bce ha sottolineato che i rischi climatici saranno “una delle principali sfide per il settore bancario e per i supervisori nei prossimi anni”. (segue) (Geb)