Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak a colloquio con ministro Esteri greco Dendias

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha incontrato questa mattina a Bruxelles il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Kosovo-Serbia Miroslav Lajcak. Su Twitter, Dendias ha affermato di aver discusso "lo stato di avanzamento e la via da seguire nel dialogo Belgrado-Pristina" e di aver ribadito il fermo sostegno della Grecia agli sforzi di Lajcak per realizzare progressi nelle relazioni tra le due parti. Lajcak da parte sua ha ringraziato la Grecia e Dendias per "la loro leadership, interesse e sostegno sia per il mio lavoro che per l'impegno dell'Ue nella regione", hanno riportato i media kosovari. (Alt)