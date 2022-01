Kosovo: Assemblea vota oggi su mozione di opposizione contro aumento prezzi dell’energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea del Kosovo dovrebbe votare oggi una mozione dell’opposizione contro l’aumento dei prezzi dell’energia. Lo ha riferito il quotidiano “Koha Ditore”. La mozione non è stata oggetto di voto ieri a causa della mancanza del quorum. Il capoguppo del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Abelard Tahiri, ha presentato la mozione per conto di tre partiti di opposizione, ovvero il Pdk, la Lega democratica del Kosovo (Ldk) e l’Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak). L’opposizione vuole che il governo rinvii l’introduzione di nuove tariffe e accusa il premier, Albin Kurti, di irresponsabilità e incapacità nella gestione della crisi energetica. (Alt)