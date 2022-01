Albania: presidente Meta, la corruzione continua ad aumentare nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre Paesi come Macedonia del Nord e Kosovo hanno fatto progressi significativi nella lotta alla corruzione, la situazione in Albania è continuata a peggiorare. Lo ha dichiarato il presidente albanese, Ilir Meta, commentando l'ultimo rapporto sulla corruzione dell'Organizzazione Transparency International che vede l'Albania in calo di un punto rispetto allo scorso anno, da 36 a 35. "Questi dati, sfortunatamente, sono pienamente in linea con la convinzione generale e con la percezione dei cittadini, ma anche con gli avvertimenti che ho fatto da molto tempo riguardo lo scarso livello della democrazia nel Paese", ha affermato il presidente albanese evidenziando in particolare "la mancanza di rispetto per la libertà e per i diritti umani" e accusando il governo di sfruttare la pandemia "per rafforzare l'autoritarismo".(Alt)