Kosovo: comuni a maggioranza serba non inclusi in proposta per aumento tariffe energetiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha fatto ieri un appello ai parlamentari per "discutere insieme" una via d'uscita alla crisi energetica. Secondo quanto riferito dal portale di informazione "Gazeta Express", Kurti ha affermato che il rapporto dell'Ufficio di regolamentazione dell'energia sul prezzo dell'elettricità (Ero) non è un "prendere o lasciare" ma qualcosa che è soggetto al dibattito pubblico. "Quel rapporto può ricevere i vostri commenti, quelli del nostro governo, i commenti dei ministri competenti, dei gruppi parlamentari delle commissioni", ha affermato il capo di governo nel corso di un intervento in Parlamento. Kurti ha aggiunto di non potere interferire nella decisione dell'Ufficio di regolamentazione dell'energia. "Mi rendo conto che è un pesante fardello per lo Stato oltre che per i cittadini. Insieme dobbiamo discutere come uscire dalla crisi ma non posso prendere la decisione finché c'è l'Ero. Chiedermi di decidere sarebbe chiedermi di diventare un dittatore", ha spiegato Kurti. (segue) (Alt)