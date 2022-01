Speciale difesa: Kosovo, ministero Difesa, a servizio degli Usa in caso di intervento in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Kosovo ha espresso la propria disponibilità a mettere a disposizione degli Stati Uniti alcune unità delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf), caso di richiesta per una missione. Il colonnello Sefer Isufi, capo delle comunicazioni strategiche presso il ministero della Difesa del Kosovo, ha dichiarato all'emittente "Radio Free Europe" che "tutto ciò che la Forza di sicurezza del Kosovo ha ottenuto finora - in termini di sviluppo delle sue capacità e capacità operative - lo ha fatto grazie al supporto insostituibile degli Stati Uniti". "Data la nostra alleanza naturale e molto forte con gli Stati Uniti - ha aggiunto - siamo pienamente impegnati a sostenere gli Stati Uniti e le loro forze in ogni missione in cui credono di poter impegnare le nostre componenti militari professionali". "Gli Stati Uniti sanno meglio quali componenti della Ksf possono impegnare, o integrare all'interno delle forze Nato - ha concluso -, in eventuali operazioni di difesa dei valori euro-atlantici, che è anche la visione e l'aspirazione del Kosovo". (Alt)