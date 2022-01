© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: completata privatizzazione compagnia aerea di bandiera, il vettore torna a Tata - La privatizzazione di Air India è stata ultimata. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze indiano. “La transazione per il disinvestimento strategico da Air India è stata completata oggi con la ricezione da parte del governo di un corrispettivo di 27 miliardi di rupie dal partner strategico (Talace Private Limited, sussidiaria interamente di proprietà di Tata Sons Private Limited), che trattiene un debito di 153 miliardi di rupie in Air India e Air India Express e il trasferimento di azioni di Air India (cento per cento delle azioni di Air India e della sua sussidiaria Air India Express e 50 per cento delle azioni di Air India Sats Airport Services) al partner strategico”, riferisce un comunicato del dicastero. La nota ricorda che la lettera di intenti è stata inviata all’offerente selezionato lo scorso 11 ottobre e che l’accordo di acquisto azioni è stato firmato il 25 ottobre. Sono state successivamente soddisfatte, con la soddisfazione di entrambi i contraenti, le condizioni riguardanti l’antitrust. I regolatori e le terze parte. (segue) (Res)