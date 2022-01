I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: assessore Patrimonio, troveremo spazio alternativo per Locanda Girasoli - La Locanda dei Girasoli, ristorante gestito interamente da ragazzi down, "è un patrimonio importante della nostra città. È un patrimonio gastronomico perché è un ottimo ristorante ma anche un patrimonio sociale perché chiaramente l’esperimento di includere ragazzi down in una gestione imprenditoriale è una risorsa preziosa e da copiare" e "con la crisi dovuta al Covid che ha impattato molto pesantemente i conti non tornano più" e quindi l'assessorato al Patrimonio di Roma può "contribuire trovando un altro spazio adatto magari più centrale, adesso il locale è molto bello ma si trova in una via un po’ appartata". Lo ha detto l'assessore al Patrimonio di Roma, Tobia Zevi, in un intervento alla trasmissione radiofonica "Gli Inascoltabili" in onda su New sound level. "Ho chiesto al gestore di rappresentare le caratteristiche anche immobiliari che il locale dovrebbe avere per funzionare - ha aggiunto -. La Regione Lazio ha preso l’impegno per capire quale sia la somma necessaria per far ripartire l'attività, ci hanno detto una cifra attorno ai 150-200 mila euro e capire se esistono progetti privati o privati-sociali disponibili a finanziare. Abbiamo attivato un confronto con le famiglie e con chi gestisce l'azienda perché è una cosa preziosa, però noi dobbiamo trovare delle soluzioni che siano funzionali sostenibili nel tempo bisogna evitare soluzioni tampone.Noi non abbiamo un problema di patrimonio, la soluzione io la trovo dal punto di vista dello spazio ma non basta quello, serve anche un progetto imprenditoriale che funzioni e che tenga anche conto del contesto che è mutato rispetto agli anni scorsi. Questa è una città grande - ha concluso - quindi cerchiamo di capire se c’è qualcuno interessato a dare un contributo imprenditoriale o magari a livello di donazione” (segue) (Rer)