I fatti del giorno - Roma (4)

- Giornata memoria: medaglie a 23 romani deportati, prefetto "ricordo patrimonio di tutti" - Ventitre medaglie d’onore del Presidente della Repubblica sono state conferite questa mattina in prefettura a Roma, ad altrettanti cittadini romani deportati ed internati nei campi lager nazisti. in occasione della Giornata della memoria, alla cerimonia, presieduta dal Prefetto Matteo Piantedosi, hanno partecipato la Vicesindaca di Roma Capitale Silvia Scozzese e la Presidente della Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello. Tra gli insigniti anche il Signor Ernesto Lombardo, di cento anni, sopravvissuto alla prigionia e al lavoro forzato. “Attraverso un processo di universalizzazione nella memoria collettiva, che pur non riduce la tragedia e l’unicità di ogni singola esperienza, l’orrore vissuto dai deportati e dagli internati è diventato patrimonio dell’identità di tutti, su cui si fonda la cultura democratica dell’Europa”. Lo ha detto il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi che ha reso omaggio alle vittime dell'Olocausto e ai loro familiari. (segue) (Rer)