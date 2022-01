I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: Covid, via il tampone per ingressi da Brasile, Cile, Uruguay e Paraguay - Da sabato 29 gennaio, i viaggiatori in arrivo in Argentina da Brasile, Cile, Uruguay e Paraguay che hanno completato il ciclo vaccinale contro la Covid-19 non dovranno più presentare un tampone molecolare negativo e non dovranno nemmeno sottoporsi alla quarantena. Lo ha reso noto il governo di Buenos Aires in occasione della pubblicazione delle nuove regole per l'ingresso dei brasiliani nel Paese. Secondo il ministero della Salute argentino, oltre al vaccino resta valida la necessità di un'assicurazione sanitaria che copra le spese mediche il caso di ricovero. (Res)