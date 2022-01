Fisco: Cgil, da buste paga lavoratori evidente iniquità intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'iniquità dell'intervento fiscale, prodotta dalla legge di Bilancio, è chiaramente misurabile: basta controllare le buste paga ricevute quest'oggi dai lavoratori". Lo afferma la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi. "L'impoverimento di lavoratori e pensionati, aggravato dall'aumento dei costi dell'energia, poteva essere sostenuto dalle misure fiscali, dando priorità - afferma la dirigente sindacale - alle fasce economicamente più deboli della popolazione. Si è scelto fare esattamente l'opposto, con l'aggravante dell'intervento sull'Irap". "La legge delega fiscale in discussione in Parlamento rischia di diventare un'occasione mancata se non si stabiliscono - conclude la vicesegretaria generale della Cgil - le priorità della progressività, dell'equità fiscale e della redistribuzione". (Com)