Giorno memoria: Bernini (FI), antisemitismo emergenza ancora attuale

21 luglio 2021

- Oggi, Giornata della Memoria, "dobbiamo impegnarci per trasmettere ai giovani il pensiero di Primo Levi: 'Nell’odio non vi è nulla di razionale, ma se comprenderlo è impossibile, conoscerlo è necessario, poiché ciò che è successo può ricominciare'. È un messaggio che le cronache del 2022 purtroppo ci dicono essere ancora drammaticamente attuale, se a Livorno un bambino è stato appena insultato e aggredito perché ebreo da due ragazzi che gli hanno augurato 'di morire nel forno'. Di fronte a episodi così sconvolgenti, la memoria è dunque il filo che deve legare le generazioni, rinsaldando la coscienza collettiva perché ognuno impari a ripudiare ogni forma di razzismo e sradicare l’antisemitismo, una piaga ancora incredibilmente aperta nell’Europa del terzo millennio". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "La Shoah, con la sua unicità di male assoluto, deve rappresentare un monito per tutta l’umanità, perché il negazionismo dei cattivi maestri non faccia proseliti attraverso l’odio e la manipolazione della storia”, conclude. (Rin)