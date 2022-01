Covid: in Piemonte scendono casi e ricoveri, 16 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte scendono ancora i casi e i ricoveri da Covid. Sono -10 i posti letto occupati (-2 nelle terapie intensive e -8 nei reparti ordinari) rispetto a ieri. Scendono anche i positivi. Oggi sono 11.089, pari al 14,2 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi 9.005 sono asintomatici (81,2 per cento). I guariti sono 16.526. L'unico dato negativo riguarda i decessi. L'Unità di crisi ne ha segnalati 16, di cui 1 avvenuto oggi. (Rpi)