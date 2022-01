Quirinale: De Poli (Udc), centrodestra compatto su astensione, accelerare su scelta presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra "unito e compatto ha deciso oggi di astenersi. E’ un segnale di disponibilità al dialogo per arrivare a un nome quanto più condiviso possibile. Ma è anche un modo per dimostrare la coesione della coalizione. Il nostro obiettivo è individuare un profilo di alto valore istituzionale. Inoltre abbiamo chiesto come centrodestra il doppio voto da domani per accelerare i tempi per l’elezione del presidente della Repubblica". Lo afferma il senatore Udc, Antonio De Poli, in occasione del quarto scrutinio per l'elezione del capo dello Stato. (Rin)