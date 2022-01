Difesa: Aresta (M5s), via libera Spagna rafforza programma per drone europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- Il via libera del governo spagnolo al drone europeo Euromale apre finalmente la strada al lancio ufficiale del programma: in progetto che vedrà la Puglia protagonista nell’implementazione dei processi relativi alla tecnologia dell’ala, con fabbricazione nello stabilimento di Foggia e il montaggio in quello di Grottaglie. Lo afferma in una nota Giovanni Aresta, deputato pugliese e capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Difesa. “Siamo davanti a una opportunità straordinaria di sviluppo e crescita di capacità e competenze tecnologiche e scientifiche che si concretizzeranno in posti di lavoro qualificati: si fa strada così quel processo di cooperazione europea della difesa che abbiamo da tempo auspicato”, ha detto, aggiungendo che l’adesione di Madrid è “tanto più importante perché si era sparsa la voce che il governo spagnolo volesse dirottare i fondi da destinare al drone europeo verso altri progetti come il Future Combat Air System (Fcas)”. Dopo Francia, Italia e Germania, ha concluso, l’adesione della Spagna rende “ancora più ambizioso e strategico l’Euromale: la Puglia sarà al centro di questo progetto, consentendo tra l’altro di superare i limiti della monocommittenza che da tempo penalizzavano lo stabilimento di Grottaglie”. (Com)