Argentina-Cina: governo Buenos Aires, proseguono colloqui per ingresso in Nuova via della seta

- L'Argentina sta portando avanti i colloqui con la Cina per l'ingresso nella Nuova via della Seta (Belt and road initiative, Bri), l’ambizioso progetto infrastrutturale voluto dal presidente Xi Jinping. A confermarlo oggi in una conferenza stampa è stata la portavoce della presidenza, Gabriela Cerruti, che ha chiarito che si tratta di uno dei punti in agenda della prossima visita ufficiale del presidente Alberto Fernandez a Pechino, in occasione dell'inaugurazione dei Giochi olimpici invernali. "E' un tema sul quale stiamo discutendo e analizzando diverse prospettive", ha detto Cerruti, sottolineando che si tratta di "un progetto importante" e che le relazioni bilaterali tra Cina e Argentina attraversano il loro momento migliore. La portavoce ha quindi rivelato che nell'agenda di Fernandez in Cina tra il 4 e il 6 febbraio, oltre ad una riunione con il presidente Xi Jinping sono previsti colloqui con i leader di altri paesi presenti alla cerimonia. (segue) (Abu)