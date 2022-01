Argentina-Cina: governo Buenos Aires, proseguono colloqui per ingresso in Nuova via della seta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferma ufficiale della partecipazione del presidente argentino Fernandez alla cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici invernali è arrivata ieri dal ministero degli Esteri cinese. Alla cerimonia, che è stata boicottata dalla maggior parte dei governi occidentali in segno di protesta per la situazione dei diritti umani in Cina, sarà presente anche il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso. Fernandez sarà accompagnato dai governatori provinciali di Rio Negro e Catamarca che stanno portando avanti colloqui su progetti di investimento nel settore minerario. Fernandez arriverà a Pechino da Mosca, dove il 3 febbraio ha in programma un incontro con l'omologo della Federazione russa, Vladimir Putin. (Abu)