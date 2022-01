Green pass: M5s, massima solidarietà a Sileri, ma non bastano più le sole parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta il sottosegretario Pierpaolo Sileri è fatto oggetto di pesantissime minacce, una vera e propria campagna di odio che dura da troppo tempo. Esprimiamo piena solidarietà ma anche grave preoccupazione e chiediamo che le autorità preposte assicurino e aumentino la protezione per Sileri e la sua famiglia. Le autorità preposte hanno la nostra piena fiducia e ci auguriamo che vengano individuati tutti i responsabili e ne rispondano nelle dovute sedi giudiziarie". Lo affermano in una nota senatrici e senatori M5s della commissione Sanità. (Com)