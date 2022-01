Ue: Salvini, spero ipotesi riduzione fondi Pnrr sia solo una provocazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È surreale che, in un momento di crisi economica come questa, da Bruxelles qualcuno pensi, anche solo lontanamente, di tagliare i fondi del Pnrr per l'Italia perché stiamo crescendo troppo. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando a Piazza Montecitorio. "Tagliare i fondi con la pandemia, la crisi energetica, la crisi ucraina non sarebbe il modo migliore per avvicinare l'Italia alle istituzioni europee, ma conto sia solo una caduta di stile, una provocazione", ha concluso. (Rin)