Scuola: Cosentino (Cisl Fp Roma), accordo per Oepa ottimo risultato per bambini con disabilità

- È stato firmato l'accordo tra sindacati, associazioni e assessorato alla Scuola di Roma Capitale per garantire il servizio scolastico ai bambini con disabilità o Bes. Per Giancarlo Cosentino, segretario generale della Cisl Fp Roma Capitale Rieti, è "un ottimo risultato, perché finalmente assicura la stabilità nell'attività educativa a tanti piccoli utenti finora esclusi dalla Dad e allo stesso tempo fa valere il diritto al lavoro stabile per tutti gli operatori Oepa in servizio nelle scuole capitoline". In una nota Cosentino spiega: "Si tratta di un accordo che come Cisl abbiamo fortemente voluto e che consente di rimodulare l'assistenza Oepa in caso di sospensione della scuola in presenza. In più tutte le ore di servizio che non è stato possibile erogare saranno recuperate nel corso dell'anno scolastico con potenziamento del servizio, centri estivi e centri invernali. Era indispensabile colmare una lacuna che, con l'applicazione della didattica a distanza o della didattica integrata digitale, privava del diritto allo studio proprio i bambini che più hanno bisogno di attenzione e faceva perdere ore di lavoro e salario agli operatori specializzati". (segue) (Com)