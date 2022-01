Scuola: Cosentino (Cisl Fp Roma), accordo per Oepa ottimo risultato per bambini con disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma non è tutto - prosegue Cosentino -. L'accordo, contenuto in un addendum al precedente verbale d'intesa, impegna Roma Capitale, attraverso un'apposita cabina di regia, a coordinarsi con l'assessorato regionale alla Scuola e con l'Ufficio scolastico regionale del Miur per dare attuazione alle nuove misure e applicazione omogenea su tutto il territorio comunale. Inoltre abbiamo ottenuto l'obbligo a carico dei datori di lavoro di fornire mascherine Ffp2 non solo al personale ma anche ai famigliari degli alunni che dovessero optare per l'assistenza scolastica presso il domicilio, in caso di fermo della classe. E infine che tutte le risorse economiche che non saranno spese a causa dell'impossibilità di riconvertire i servizi, vengano comunque erogate per attività estive o extra-scolastiche. Questo accordo - conclude - è frutto dell'impegno che ci ha visto in prima linea in un confronto serrato e proficuo con l'assessorato alla Scuola di Roma Capitale, gli enti gestori dei servizi e la commissione scuola di Roma Capitale. Ora vigileremo sull'attuazione dell'addendum per dare le risposte che servono ai bambini, ai lavoratori e alle famiglie". (Com)