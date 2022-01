Giornata Memoria: Portogallo, ambasciata italiana organizza incontro online per ricordare Shoah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ricordare le vittime dell’Olocausto, l’ambasciata d’Italia a Lisbona ha organizzato un incontro multidisciplinare online (ore 16:00, le 17:00 in Italia) dal titolo “Per una memoria collettiva: le comunità sefardite in Italia tra la diaspora e la Shoah”. L’evento, che si tiene oggi 27 gennaio, è realizzato in collaborazione con la Cattedra di Studi Sefarditi “Alberto Benveniste” dell’Università di Lisbona e con l’Istituto italiano di cultura. Al webinar partecipano l’ambasciatore d’Italia Carlo Formosa, la direttrice della Cattedra dedicata a Benveniste, Maria de Fátima Reis, la ricercatrice Susana Bastos Mateus e il direttore dell’Istituto italiano di Cultura Stefano Scaramuzzino. È in programma anche un intervento di Giuseppe Marcocci, docente di Storia Iberica presso l’Università di Oxford. Il dibattito vuole fare luce sulla storia delle comunità sefardite della penisola iberica e sul loro rapporto con la storia degli ebrei in Italia; tende a tracciare la relazione fra le persecuzioni subite dagli ebrei sefarditi in età moderna e l’antisemitismo contemporaneo. L’incontro terminerà con una performance di lettura del poeta e drammaturgo Miguel Jesus, accompagnato da Juliana Capilé e Nylon Princeso. L’evento si svolgerà sulla piattaforma Zoom e in diretta sulla pagina Facebook dell’Ambasciata. (Spm)