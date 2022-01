Usa-Italia: Granarolo rafforza rete distributiva negli Stati Uniti grazie a fondo di Venture Capital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Granarolo, leader nel settore lattiero-caseario, amplierà le quote di mercato nel continente nordamericano, grazie a un piano di acquisizioni di società sia produttive sia commerciali. Lo riferisce la Farnesina sul suo sito internet, sottolineando come l’operazione sia stata resa possibile anche grazie al contributo pubblico fornito dal Fondo di Venture Capital (Fvc), strumento gestito da Simest in convenzione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Il Fondo e Simest hanno investito insieme 10 milioni nel capitale della controllata Granarolo Usa, fornendo al gruppo italiano le risorse necessarie alle acquisizioni in programma, la prima delle quali, riguarda il recente acquisto di Calabro Cheese, società lattiero-casearia, specializzata nella produzione e Simest nei progetti di internazionalizzazione delle imprese italiane, rendendoli maggiormente convenienti.(Res)