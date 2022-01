Speciale scuola: alunni assenti per mesi, denunciati 12 genitori nel Napoletano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania (Napoli) hanno denunciato a a Sant'Antimo (Na) 12 genitori, i cui 6 figli non hanno frequentato la scuola media, sebbene fossero iscritti, in un periodo che va da settembre a dicembre. Da verifiche effettuate dai militari in collaborazione con il dirigente scolastico dell'istituto è emerso che i 6 alunni fossero assenti per un periodo prolungato di circa tre mesi. Sono stati convocati e denunciati a piede libero i 12 genitori per inosservanza dell'obbligo di istruzione dei figli minori. Secondo gli inquirenti, alcuni di questi non sarebbero stati a conoscenza del periodo prolungato d'assenza del proprio figlio e altri hanno ammesso la propria responsabilità riferendo di aver paura che i propri figli potessero contrarre il Covid-19. Due alunne, invece, bocciate due volte, non avrebbero frequentato le lezioni perché si sarebbero vergognate di andare a scuola con ragazzini più piccoli di loro. I genitori hanno ammesso ai carabinieri di essere estranei alla faccenda. I nuclei familiari sono stati segnalati agli assistenti sociali del Comune per intraprendere un percorso rieducativo. (Ren)