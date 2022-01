Speciale scuola: Zingaretti, semplificare vita famiglie per vaccinati, governo si sta muovendo bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la scuola "ci sono ormai tutte le condizioni, per chi è vaccinato, di dare norme più semplici che non facciano impazzire le famiglie". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione del nuovo centro vaccinale pediatrico all'Auditorium Parco della Musica a Roma. "Purtroppo nella successione di eventi qualche confusione ci è stata, ora lo si è capito - ha aggiunto Zingaretti -. Ho chiesto al governo e si sta muovendo bene in questo senso. Uno degli strumenti per combattere il covid è anche semplificare la vita delle famiglie e questo sono convinto avverrà nelle prossime ore", ha concluso. (Rer)