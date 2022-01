Speciale scuola: Sileri, va rivista durata green pass e regole scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va rivista quella che è la durata del green pass per chi ha completato il ciclo vaccinale. Bisogna anche rimodulare le regole per la scuola visto che anche tra i ragazzi e le ragazze aumentano i vaccinati. I provvedimenti verranno fatti sulla base dei dati ma direi che ormai ci siamo”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario al ministero della Salute, intervistato su Radio Cusano Campus. "L’alta percentuale di vaccinati così come la circolazione di un virus che è un po’ meno temibile rispetto alla variante delta ci permettono una rimodulazione di alcune regole e la rimozione della burocrazia che oggi serve per l’uscita dagli isolamenti", ha spiegato. (Rin)