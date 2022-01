Imprese: Tommasi di Vignano (Hera), vogliamo accompagnare ripresa e transizione sostenibile dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano industriale al 2025 del Gruppo Hera traccia nuovi obiettivi di sviluppo per la nostra azienda, in termini sia economici sia di sostenibilità: per raggiungerli abbiamo stanziato importanti investimenti, per continuare a realizzare progetti all’avanguardia nei territori in cui siamo storicamente presenti e ampliare il nostro perimetro, cogliendo le migliori opportunità di competizione nei settori ancora molto frammentati in cui operiamo. Lo ha detto Tomaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del Gruppo Hera, commentando il piano approvato oggi dal consiglio di amministrazione. “In un contesto economico sempre più complesso, vogliamo accompagnare concretamente la ripresa e la transizione sostenibile in Italia, con una serie articolata di interventi in linea con i bandi del Pnrr: questo piano corona 20 anni di crescita progressiva e lineare, che ha generato valore anche nelle comunità”, ha detto. (Com)