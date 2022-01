Imprese: Venier (Hera), piano al 2025 conferma efficacia delle linee adottate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strategie del piano industriale al 2025 del Gruppo Hera confermano, consolidandoli, gli orientamenti già assunti, a riprova dell’efficacia delle linee adottate dalla multiutility, e in perfetta coerenza con le policy europee e gli obiettivi dell’Agenda Onu per uno sviluppo sostenibile. Lo ha detto Stefano Venier, amministratore delegato del Gruppo Hera, commentando il piano industriale approvato oggi dal consiglio di amministrazione. “I migliori flussi di cassa attesi permetteranno di autofinanziare tutto il piano degli investimenti e le politiche di remunerazione ai nostri azionisti: e per indirizzare con ancora più efficacia i nostri interventi, da due anni abbiamo voluto misurare la nostra traiettoria rispetto ad ambiziosi obiettivi per il 2030, rafforzando il nostro impegno per la transizione energetica, l’economia circolare e l’evoluzione tecnologica”, ha detto, aggiungendo che attività di business e attenzione ai fattori Esg “vanno per noi, da sempre, di pari passo e, negli anni, il Mol a valore condiviso è cresciuto in parallelo con lo sviluppo della multiutility”. (Com)