Cile: Banca centrale porta il tasso ufficiale di sconto al 5,5 per cento

- La Banca centrale del Cile (Bcl) ha decretato un nuovo aumento di 150 punti base del tasso ufficiale di sconto (Tus) portandolo al 5,5 per cento. Si tratta di una ulteriore risposta ai dati sull'attività economica e sull'inflazione, che ha chiuso il 2021 al 7,2 per cento, il maggior livello negli ultimi 15 anni. L'incremento decretato dalla Bcl è stato lievemente superiore a quello previsto dal mercato, che si aspettava un Tus al 5,25 per cento. La decisione è stata presa all'unanimità dal direttorio nel quale non era presente tuttavia il presidente uscente, Mario Marcel, che entrerà a far parte del nuovo governo del presidente eletto, Gabriel Boric, come ministro delle Finanze. In una nota la Bcl spiega che "i rischi per l'evoluzione dell'inflazione continuano ad essere significativi" con un "incremento delle pressioni" derivato però adesso soprattutto "dallo scenario internazionale". (segue) (Abu)