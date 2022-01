Quirinale: a quarta votazione 261 schede bianche, 441 astensioni, Mattarella avanti con 166 voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 261 le schede bianche della quarta votazione a maggioranza assoluta (505 voti) per l'elezione del presidente della Repubblica. Il capo dello Stato uscente, Sergio Mattarella, è in testa con 166 voti, seguito dal magistrato Antimafia, Nino Di Matteo (indicato da Alternativa, ex M5s). A notevole distanza gli altri "quirinabili" a partire da Luigi Manconi (8), Marta Cartabia (6), Mario Draghi (5), Giuliano Amato (4), Pier Ferdinando Casini (3), Elisabetta Belloni e Pier Luigi Bersani (2) e Sabino Cassese (1). Sono infine 441 gli astenuti. La quinta votazione avrà luogo domani alle 11.(Rin)