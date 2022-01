© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il fatto che non si riesca a trovare una soluzione anche con la votazione a maggioranza semplice è un problema per il Parlamento che non sta dando un bel segnale al Paese”. Lo ha affermato Davide Faraone, esponente di Italia viva, lasciando Montecitorio. (Rin)