Giornata Memoria: Sereni, sia occasione per parlare a menti e cuori dei giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un riferimento molto importante e autorevole che in questi vent’anni si è costruita una grande credibilità a livello giornalistico" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- “L'antisemitismo si ripresenta in diverse forme, come abbiamo purtroppo visto in questi giorni. La Giornata della memoria è l’occasione per ricordare gli orrori della Shoah, per alimentare un dibattito pubblico consapevole e parlare alle menti e ai cuori dei più giovani”. Lo scrive su Twitter la vice ministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni. (Res)