Roma: Giannini (Lega), sbagliato anticipare chiusura locali movida, puntare su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anticipare di due o tre ore la chiusura dei locali, come richiesto da alcuni a causa della movida in certi quartieri, è una scelta sbagliata, che si accanisce ancora una volta sugli imprenditori proprietari di attività che creano posti di lavoro e fungono da attrattiva anche per quel poco di turismo internazionale di giovane età che la città riesce ad accogliere durante questa pandemia". Lo afferma in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. "Una città come Roma - prosegue - che ambisce ad avere un ruolo di primo piano tra le capitali europee, non può e non deve cedere al ricatto dei vandali e dei facinorosi, bensì puntare tutto sulla sicurezza, con task force dedicate, controlli mirati e costanti, inasprimento delle sanzioni per chi non rispetta le regole, presenza massiccia di pattuglie interforze e lotta all'abusivismo”. (segue) (Com)