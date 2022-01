Roma: Giannini (Lega), sbagliato anticipare chiusura locali movida, puntare su sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'altra proposta potrebbe essere quella di permettere ai locali di dotarsi di steward come deterrente per contenere gli eccessi della movida fuori da bar e ristoranti, così come utile sarebbe puntare sulle telecamere di videosorveglianza con riconoscimento facciale e, in ultimo, offrire ai ragazzi un'alternativa al mero consumo di alcol, con iniziative volte a coinvolgere i giovani in attività culturali, musicali e sportive, direttamente nei luoghi da essi maggiormente frequentati", sottolinea Giannini. "Il sindaco Gualtieri non firmi ordinanze che limiterebbero le attività di ristoro e intrattenimento, già duramente provate, ma punti su una nuova concezione di città che sappia coniugare sicurezza e divertimento. Potrebbe iniziare nominando quell'Assessore alla movida tanto promesso in campagna elettorale, ad oggi ancora non pervenuto", conclude Giannini. (Com)