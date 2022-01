Trasporto aereo: Enac per Criptaliae Spaceport, costruire consorzio per gestire infrastruttura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'infrastruttura così concepita si propone come riferimento nazionale per l'innovazione tecnologica andando a costituire un polo di eccellenza, non solo per i voli suborbitali, ma anche per la mobilità aerea avanzata e per le principali attività previste dal Piano strategico nazionale sulla nuova mobilità aerea. I principali stakeholders e le start up coinvolte nel progetto avranno la possibilità di contribuire così allo sviluppo dell’ecosistema nazionale dell’aerospazio. “L’avvio del tavolo istituzionale con la nostra proposta di costituire un consorzio tra tutti gli attori principali del Grottaglie Spaceport identifica nel progetto denominato Criptaliae Spaceport e, più in generale, nella Regione Puglia, il laboratorio ideale dell’aerospazio nazionale: l’obiettivo è quello di garantire al nostro Paese un ruolo leader nel settore dell’innovazione tecnologica aerospaziale e conseguire l’insediamento di imprese pronte a scommettere nel futuro prossimo del trasporto aereo nello scalo di Grottaglie, trasformando un luogo del Sud Italia in un polo di eccellenza, centro di interesse globale, con le relative ricadute occupazionali ed economiche e lo sviluppo di elevate professionalità in tutti gli ambiti che compongono il comparto”, ha commentato Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac. (segue) (Com)