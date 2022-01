Trasporto aereo: Enac per Criptaliae Spaceport, costruire consorzio per gestire infrastruttura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “All’inizio ricordo che qualcuno mi raffigurava con la tuta di astronauta dicendo che stavo sognando, invece abbiamo fatto bene ad insistere, perché l’Italia e l’Unione europea credono nella realizzazione dello spazioporto di Grottaglie: lo spazioporto è un luogo dove probabilmente si costruirà l’innovazione non solo italiana, ma internazionale, del modo di volare”, ha continuato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, aggiungendo che con i progressi tecnologici in atto è probabile che “non sarà necessario volare come abbiamo fatto fino ad oggi: grazie al volo suborbitale riusciremo ad abbreviare i tempi in maniera straordinaria, ad una velocità che oggi è impensabile”. Questo processo, ha continuato, avrà ricadute immense nel medio e lungo periodo, perché farà crescere le università, le aziende, il turismo, il prestigio internazionale. “Strutture di questo genere sono pochissime e in tutto il mondo conosceranno Grottaglie e Taranto come sede dello spazioporto europeo e italiano: avrà una funzione molto importante anche nella gestione dei satelliti, che rappresentano il futuro per le telecomunicazioni, le previsioni del tempo, la domotica urbana, il funzionamento della sicurezza dei trasporti e tante altre cose”, ha spiegato, sottolineando che grazie ai voli suborbitali, la messa in orbita dei satelliti è meno costosa. L’incontro è stato presieduto dai vertici dell’Enac: il presidente Pierluigi Di Palma e il direttore generale Alessio Quaranta. (Com)