Giornata memoria: posate sette nuove pietre d’inciampo a Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- In occasione del Giorno della Memoria, dopo la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità e delle Associazioni, il Sindaco di Monza Dario Allevi ha svelato le sette nuove pietre d’inciampo in città. “Questa posa – ha dichiarato Allevi – risponde al bisogno primario di avere Storia e Storie da tramandare. In primo luogo, per ricostruire vite cancellate. Ma anche e soprattutto per il dovere di trasmettere ai più giovani insegnamenti indispensabili per comprendere il passato e per costruire il futuro”. Nello specifico, si tratta delle pietre dedicate a Enrico Bracesco in via dante 45; Carlo Samiolo in via Volta 15; Pietro Massari in via Col di Lana 17; Federico Gaviraghi in via Mozart 1; Angelo Beretta in via Sant’Alessandro 5; Luigi Montrasio in via Marco d’Agrate 21; e infine a Giorgio Levi, via Pretorio 2.(Com)