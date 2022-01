Lituania: presidente Nauseda, intervenire su nome ufficio di rappresentanza Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha invitato il governo a intervenire per risolvere la questione del nome dell'ufficio di rappresentanza di Taiwan in modo che abbia lo stesso effetto in tutte le lingue. Parlando nel corso di un'intervista all'emittente "Lrt", il capo dello Stato lituano ha spiegato che si tratta di una questione assolutamente risolvibile che invece al momento "solleva tensioni non necessarie". Le dichiarazioni di Nauseda si inseriscono nelle tensioni esplose dopo l'apertura dell'ufficio di rappresentanza taiwanese a Vilnius avvenuto sotto il nome dell'isola, destando la reazione critica di Pechino in quanto uffici simili in altri Paesi operano sotto il nome di Taipei. "Vediamo oggi che la Cina sta andando sempre più a fondo nella questione. Naturalmente dobbiamo compiere passi per impedire questo a livello di Ue, ma ora sta creando alcune perdite tangibili per le imprese lituane che non possiamo tollerare", ha affermato il presidente lituano. (segue) (Sts)