Kirghizistan-Tagikistan: nuove tensioni al confine, spari nell'area di Tort-Kocho

- Nuove tensioni si registrano in queste ore lungo il confine tra Kirghizistan e Tagikistan, dove testimoni locali riferiscono di spari nell'area di Tort-Kocho, nel distretto kirghiso di Batken. Lo riporta l'agenzia di stampa "AkiPress", secondo cui le autorità tagiche hanno già chiuso la strada che conduce verso la zona dei presunti scontri. Nel frattempo il Comitato frontaliero del Kirghizistan ha fatto sapere che è in corso una valutazione delle notizie sulla sparatoria. I confini tra i due Paesi dell'Asia centrale, sulla cui esatta definizione sono ancora in corso negoziati, sono teatro di crescenti tensioni negli ultimi anni. Nell'aprile del 2021 una disputa relativa all'uso di un impianto idrico ha portato a scontri che hanno provocato la morte di 55 persone e lo sfollamento di più di 40 mila civili. (Res)