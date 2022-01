Pnrr: Lega, ok 300 milioni a Veneto su rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rigenerazione urbana è una grande sfida che ora i sindaci veneti possono cogliere. Dopo una prima esclusione della maggior parte dei Comuni veneti, grazie ai criteri di vulnerabilità sociale, stabiliti con Dpcm del 21 gennaio 2021 e con il parere favorevole della Conferenza Stato-Città, il governo ha deciso di finanziare tutti i progetti dei sindaci del Veneto". Lo dichiarano in una nota i parlamentari della Lega del Veneto. "Una sinergia e un lavoro di squadra, tra sindaci e parlamentari della Lega, con mozioni depositate e un Question time alla Camera, che hanno convinto il governo a recuperare ben 300 milioni di progetti che i nostri primi amministratori avevano presentato ed ammessi in graduatoria - spiegano -. Auspichiamo che per il futuro, come per il bando sport e periferie dei Comuni più piccoli, non vengano più utilizzati criteri anacronistici: si privilegi la qualità delle proposte e la fattibilità delle opere garantendo uguaglianza territoriale", concludono.(Com)