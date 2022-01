Milano: De Corato, da Anpi allarme degrado Loggia dei Mercanti, Granelli chieda presidio militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ormai i milanesi lo sanno a memoria come una filastrocca: il Comune assumerà 500 vigili. Ma le assunzioni verranno completate a novembre 2023, come lo stesso sindaco ha precisato recentemente. Dunque, in attesa di tale 'rinforzo', cosa pensa di fare l'assessore comunale alla sicurezza, Granelli, riguardo alla odierna denuncia, che si somma a quelle già fatte in passato, da Anpi sulla situazione 'critica e gravissima' in cui si trova la Loggia dei Mercanti?”. Lo dichiara l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, in merito alla denuncia di Anpi riguardo la situazione di degrado della Loggia dei Mercanti. “Il luogo è stato riqualificato tramite un progetto per la memoria donato al Comune dall'Anpi - Comitato provinciale di Milano e firmato dallo studio Stefano Boeri Architetti. Dopo l'inaugurazione della riqualificazione dello scorso maggio, il Comune ha abbandonato la Loggia al degrado con persone che utilizzano il monumento come tavolo da pranzo o addirittura come rifugio per accamparsi”. (segue) (Com)