Milano: De Corato, da Anpi allarme degrado Loggia dei Mercanti, Granelli chieda presidio militari (2)

- “E persino Anpi punta il dito contro il Comune per la situazione incresciosa in cui si trova la Loggia - continua De Corato - A giugno 2021 Sala alzava le mani ammettendo che erano troppi i luoghi da controllare a Milano, lavandosene quindi le mani. Addirittura, un suo assessore, Filippo Del Corno, aveva condannato l'utilizzo di forze dell'ordine e militari, proponendo come soluzione 'mediatori culturali'. A distanza di sette mesi possiamo dire che nulla è stato fatto. Probabilmente la situazione si è dimostrata ingestibile anche per i mediatori che se la sono data a gambe. Come avevo suggerito già lo scorso maggio, poco dopo l'inaugurazione, Granelli chieda presidi dinamici di forze dell'ordine e militari, già presenti in Duomo, che controllino l'area affinché ne venga ripristinato il giusto decoro. Posto in essere che i vigili arriveranno forse nel 2023, che i rinforzi delle forze dell'ordine non arriveranno mai, per il Comune è davvero così difficile mettere due luci e due telecamere per impedire che l'installazione venga vandalizzata come chiede Anpi?” conclude De Corato. (Com)