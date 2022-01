Napoli: Ronghi (Cnal), Gesac chiede sacrifici a Capodichino ma investe a Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Gesac, grazie ai sacrifici dei lavoratori dell'Aeroporto di Capodichino, realizza più di 5 milioni di utili e li investe nella realizzazione dello scalo di Salerno. Ma questo Roberto Barbieri non lo dice". E' quanto ha affermato il segretario generale di Cnal, Salvatore Ronghi: "L'amministratore delegato della Gesac, rilasciando stamani un'intervista ad un quotidiano napoletano, si assume il merito di aver fatto economia e di aver sostenuto i livelli occupazionale nello scalo napoletano, nonostante la pandemia, ma omette di sottolineare che la gestione dell'aeroporto di Capodichino è stata contenuta solo grazie ai sacrifici dei lavoratori, il cui lavoro, qualificato ed intenso, ha consentito all'azienda di raggiungere ottimi risultati, i quali però si stanno rivelando utili per l'aeroporto di Salerno". Ronghi, ha aggiunto: "Ancora in questi giorni, la Gesac sta chiedendo ulteriori sacrifici ai lavoratori, ma faremo di tutto affinché ciò non avvenga e affinché il loro lavoro venga rispettato e valorizzato pienamente". (Ren)