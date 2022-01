Giornata Memoria: von der Leyen, antisemitismo non scomparso ma ora non chiuderemo occhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'antisemitismo non è scomparso dall'Europa, dove il 70 per cento degli ebrei europei non si sente al sicuro quando indossa una kippah o una stella di David, ma questa volta "non chiuderemo gli occhi". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella cerimonia all'Eurocamera per la Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto. "Questo era il piano dei nazisti, non solo per sterminare milioni di persone, in base all'etnia, alla religione o all'orientamento sessuale, ma anche per togliere l'umanità dalle persone, per spogliarle di ogni dignità, identità, amore per vita", ha dichiarato von der Leyen. "La nostra libertà è costruita sulla memoria dell'Olocausto. Perché il motivo stesso per cui è stata fondata la nostra Unione risiede in due semplici parole: mai più, 'nie wieder'", ha aggiunto. La presidente ha spiegato di essere grata "come tedesca con l'Europa nel cuore" ai superstiti che condividono la propria storia. "Perché sento la cicatrice profonda nella storia del mio Paese e la responsabilità indelebile nella nostra storia collettiva. Vogliamo tenere gli occhi ben aperti. Vogliamo capire cosa è successo e perché, in modo che non accada mai più", ha proseguito. "Dobbiamo elaborare i nostri pensieri e il nostro lavoro. Ed è per questo che abbiamo escogitato la nostra prima Strategia per combattere l'antisemitismo e promuovere la vita ebraica in Europa", ha ricordato von der Leyen. (segue) (Beb)