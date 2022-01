Giornata Memoria: von der Leyen, antisemitismo non scomparso ma ora non chiuderemo occhi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'antisemitismo non è scomparso. Avvelena ancora le nostre società. Uno straordinario 70 per cento degli ebrei europei non si sente al sicuro quando indossa una kippah o una stella di David. E durante tutta la pandemia, gli ebrei sono stati il bersaglio di ogni sorta di teorie del complotto e incitamento all'odio. Ma questa volta non chiuderemo gli occhi. 'Nie wieder', mai più", ha spiegato ancora la presidente dell'esecutivo europeo. "Conservare la memoria è il primo passo per evitare che la storia si ripeta. Con la Strategia, stiamo lavorando affinché tutte le scuole in Europa insegnino la storia della Shoah. Vogliamo suscitare giovani ambasciatori della memoria" e "incoraggeremo gli studenti a conoscere la cultura e le tradizioni ebraiche europee", ha continuato. Ad esempio, "solo dieci giorni fa, gli ebrei di tutto il mondo hanno piantato alberi per celebrare Tu Bishvat, il nuovo anno degli alberi. I nostri figli dovrebbero saperlo perché fa parte della nostra cultura e storia europea e perché ci insegna a prenderci cura del nostro pianeta e del nostro futuro", ha detto von der Leyen. (segue) (Beb)